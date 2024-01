Jannik Sinner contento della sua prova: "Mi piace molto giocare col tetto chiuso"

© Julian Finney Getty Images

Jannik Sinner ha vinto facilmente la sua partita di secondo turno agli Australian Open contro l'olandese Jesper De Jong: "Era una novità giocare con lui – ha affermato Sinner in conferenza stampa – veniva dalle qualificazioni, aveva vinto partite, io ho iniziato in maniera molto attenta.

Lui è un buonissimo giocatore, è un giovane e giocando in questa maniera potrà giocare tanti altri match nei main draw degli Slam. Comunque io ho giocato bene, ho servito bene, è stata una bella partita.

Dopo la partita di primo turno contro Van de Zandschulp penso oggi di essere salito di livello, mi sono sentito meglio in campo, con il tetto chiuso è un po' diverso e mi piacciono molto queste condizioni. Ovviamente fa parte del torneo e quando piove occorre sapersi adattare ad una situazione diversa.

Devo cercare sempre di migliorare anche se oggi penso di avere fatto molto bene e sono riuscito a rimanere calmo durante la partita".

Sinner e l'analisi del lavoro atletico che svolge con il suo team

Jannik Sinner ha anche parlato del lavoro atletico che sta svolgendo in palestra: "Il mio preparatore atletico è molto bravo a mescolare i vari esercizi da svolgere, lui sa di cosa io posso avere bisogno poi in partita e quindi mi piace molto lavorare con lui.

Poi ovviamente sono un tennista, mi piace giocare a tennis ed è questo il motivo per il quale ho scelto di fare questo sport. A volte quando sei stanco è dura andare in palestra ma visto che è la strada giusta per migliorare occorre farlo e andare avanti così".

I giornalisti presenti alla conferenza stampa a Melbourne sono tornati a chiedere a Sinner del successo in Coppa Davis del novembre scorso: "Di sicuro vengo riconosciuto di più - ha detto Sinner sorridendo - la Coppa Davis è stata un successo molto importante, è stato davvero bello far parte di tutto questo.

Sono felice di quello che ho dato alla squadra e ora non vedo l'ora arrivino anche le Olimpiadi e vedremo come andranno", ha concluso così il tennista.