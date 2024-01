Jannik Sinner su Cahill: "Fondamentale. Gli stiamo insegnando a mangiare la pasta"

© Julian Finney Getty Images

Jannik Sinner ha superato il primo turno degli Australian Open battendo l'olandese Botic Van de Zandschulp in tre set. Al secondo turno avversario ancora olandese e sarà Jesper de Jong che ha battuto l'argentino Pedro Cachin.

Nell'intervista post gara in campo dopo il successo all'esordio, Sinner ha trovato modo di elogiare il suo allenatore australiano Darren Cahill che insieme a Simone Vagnozzi è alla guida del suo team: "Abbiamo un bellissimo rapporto, spiega Sinner su Cahill, lavoriamo bene insieme ma siamo in grado di stare anche distanti quando è necessario.

Per me è importantissimo, fondamendale averlo nel mio angolo, mi dà grande fiducia e aggiunge tranquillità al nostro team. Sta imparando meglio l'italiano e stiamo anche cercando di insegnargli quale tipo di pasta va mangiata e quale invece va evitata".

Sinner e la decisione di Atp e Wta di stoppare i match a tarda notte

Sinner ha parlato poi a Eurosport anche della preparazione a questo torneo: "La settimana scorsa è stata molto lunga ma abbiamo fatto questa scelta per fare allenamento.

Mi devo ancora allenare tanto, abbiamo fatto una preparazione secondo me molto importante di un po' di settimane. Tanto lavoro soprattutto in palestra per migliorare il fisico ed ora sono qui in Australia per giocare a tennis.

Penso sia la parte più divertente, voglio scendere in campo e vediamo come va la prossima partita e il torneo”. Sul tema dello stop di Atp e Wta alle partite a tarda notte, scatenato anche dal forfait di Sinner allo scorso torneo di Parigi Bercy, il tennista italiano decide di non affondare il colpo: "Ci sono degli estremi da evitare come a Parigi Bercy, non solo la mia partita ma anche altre prima di me.

Ma non voglio nemmeno tornare a parlare di questo, ormai è già passato. Sono contento a prescindere di andare in campo a qualsiasi ora perchè è quello che mi piace. La decisione dell'Atp l'hanno presa in base a orari che a volte si potevano evitare anche se succede. Ogni lavoro ha dei pro e dei contro ed è andata così".