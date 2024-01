Jannik Sinner svela le sue sensazioni: "C'è molto da fare. Djokovic? Non voglio..."

© Julian Finney/Getty Images

L'esordio non era semplice sulla Rod Laver Arena contro Botic van de Zandschulp ma Jannik Sinner ha fin da subito mostrato un buonissimo livello di gioco per archiviare in tre set la pratica, non correndo ulteriori rischi.

"È stato bello per me scendere in campo, anche se ovviamente non è stato facile. Ha giocato bene, ha servito bene ma in qualche modo sono riuscito a trovare i break nei momenti importanti. È stata una bella sensazione tornare a competere.

Ora ho due giorni liberi, quindi ho tutto il tempo per adattarmi alle condizioni. C’era un po’ di vento, ma non mi ha dato troppo fastidio" ha dichiarato l'altoatesino, che ha aggiunto come le partite al meglio dei 5 set possano aiutarlo.

Da Novak Djokovic alle Olimpiadi

Durante la conferenza stampa al nativo di San Candido è stato chiesto della possibile semifinale con Novak Djokovic. Ecco la sua reazione: "È domenica (sorridendo). C'è ancora molto da fare e penso giorno per giorno onestamente.

Mercoledì ci sarà un altro giocatore e devi dare il massimo per batterlo. Non voglio parlare molto di questo adesso, perché c'è molto lavoro da fare per arrivare a quel punto. Nessuno conosce il futuro.

Tutti noi vogliamo giocare grandi partite su grandi palcoscenici, quindi vedremo. Sarà un torneo interessante" ha sottolineato il numero 4 del mondo. Sulle Olimpiadi: "Sono uno dei momenti chiave di quest’anno per alcuni giocatori.

Anche per me, perché è la prima volta che gioco e ho tanta voglia di essere circondato da altri atleti, incontrarli... È qualcosa di veramente speciale. Dobbiamo vedere come gestiamo la situazione con il calendario, perché sarà un po’ diverso.

Subito dopo avremo il Master 1000 in Canada, quindi bisogna vedere cosa è meglio. I Giochi avranno la priorità. Non so se parteciperò anche al doppio, sono sicuro che giocherò il singolare. Devo parlare con il resto dei ragazzi e vedere quale sia la soluzione migliore".