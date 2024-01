Daniil Medvedev sfida Jannik Sinner: "Non vedo l'ora di prendermi la rivincita"

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Terminata l’attesa, è arrivato il momento di andare a dormire presto e puntare la sveglia all’una di notte e godersi lo spettacolo degli Australian Open. Al via il primo slam dell’anno, con allegati i sogni, le speranze e le rivalità nascenti tra i migliori tennisti al mondo, pronti ad infiammare il tifo dei fan.

Tra i candidati principali al successo finale c’è ovviamente il 10 volte campione Novak Djokovic, sui quali però aleggia qualche dubbio a causa dei problemi al polso rimediati in United Cup. Ci sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, il primo già coronato due volte campione slam ma a caccia del primo titolo a Melbourne, il secondo reduce da uno straordinario finale di stagione e ormai pronto per spingersi fino in fondo.

C’è infine Daniil Medvedev, che di finali in Australia ne ha perse due e che con una vittoria potrebbe riprendersi la testa della classifica Atp. Il tennista russo, in un’intervista della Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi obiettivi e della rivalità sportiva con Jannik Sinner.

Le parole di Daniil Medvedev

Si parla tanto di Djokovic, Alcaraz e Sinner, poco di Medvedev. “Stiamo parlando dei quattro giocatori che secondo me sono stati i più costanti dell’ultima stagione e quindi è già un grande risultato poter continuare a rimanere in questo gruppo.

Io ho avuto una fine di inverno e una primavera molto buoni, e in generale sono soddisfatto del mio 2023. Ora spero di fare anche meglio” ha dichiarato il tennista russo. Il numero tre del mondo ha poi parlato della crescita del tennista azzurro.

“Jannik probabilmente è stato il miglior giocatore del circuito negli ultimi due mesi della scorsa stagione: ha battuto due volte Djokovic, ha vinto due titoli contro di me, ha sconfitto Alcaraz in semifinale a Pechino.

Nelle nostre partite, ha trovato la chiave per colpire i miei punti deboli, ma non vedo l’ora di ritrovarlo per prendermi la rivincita. Spero di giocare tante finali con lui, significa che ci saremo confermati ad altissimo livello” ha commentato Medvedev.

Sulla pressione di raggiungere il primo posto nel ranking. “Non fu legato al numero 1: semplicemente, un anno fa in Australia dopo la brutta sconfitta con Korda al terzo turno mi resi conto che non ero più me stesso, non esprimevo la mia personalità.

Ci ho lavorato sopra. E continuo a farlo: spero di farvi vedere un altro Daniil, sto meno al telefono e gioco meno alla playstation. E sto cercando di allontanare le persone negative” ha concluso il 27enne moscovita.