Ljubicic si sbilancia su Jannik Sinner: "È favorito insieme a Djokovic e Alcaraz"

Ivan Ljubicic ha espresso le sue opinioni su chi possano essere i grandi protagonisti nella prossima edizione degli Australian Open. L'ex coach di Roger Federer ha rilasciato un'interessante intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando in apertura delle possibilità di Jannik Sinner di arrivare fino in fondo allo Slam di Melbourne: "Si è meritato la considerazione che adesso tutti hanno di lui: quando sei un top player, non c’è nessun sorteggio che possa farti uscire dal ruolo di favorito.

E lui adesso lo è, insieme a Djokovic, Alcaraz e Medvedev" si è così sbilanciato sul talento nativo di San Candido. "Poi ha aggiunto a rafforzare la sua tesi: "Gli ultimi tre mesi del 2023 hanno detto questo e per ora non ci sono ragioni per modificare il pronostico".

Ljubicic su Novak Djokovic

L'ex tennista, che può vantare 10 titoli Atp e il best ranking al numero 3 nel 2006, ha detto la sua anche sul problema al polso che ha dovuto affrontare Novak Djokovic nel corso della United Cup: "Normale affaticamento di inizio stagione: l’allenamento non è mai come la partita.

E quando aumenti l’intensità, in gara devi fare i conti con qualche piccolo acciacco. Ma Nole ci ha abituato a vincere gli Australian Open anche su una gamba sola: si deve ripartire per forza da lui" è il parere di Ljubicic, che non ha dunque dubbi su chi sia il giocatore da battere.

Per quanto riguarda il tabellone femminile: "Swiatek e Sabalenka mi sembrano sopra le altre ma sono curioso per Osaka. E comunque possono vincere in tante".