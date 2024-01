Vagnozzi su Sinner: "Obiettivo numero 1. Slam? Arriva solo attraverso il lavoro"

John McEnroe sull'infortunio di Rafa Nadal: "Credo che non giocherà più"

"Il piano è consolidare quanto già fatto: dunque chiudere l’anno tra i top five, restare a quel livello lì. Perché poi, quando hai quello standard di gioco lì, puoi mirare ad altro e qualcosa ci scappa. Sì, parliamo degli Slam" .

C’è anche la parte tattica: prima Jannik giocava solo in un modo. Adesso si adatta, sa quando spingere o fare il back, o il lungolinea oppure arrotare. E anche le volée. Ora riesce a leggere meglio tutto" . Vagnozzi ha infine spiegato che il primo vero traguardo da raggiungere riguarda la possibilità di confermare il livello espresso nella parte finale della scorsa stagione.

"Penso stia trovando il modo ideale di giocare, lo sta ancora 'abitando' Naturalmente si possono migliorare ancora tanti aspetti. Quello che fa adesso può diventare ancora più efficace. Noi lo vogliamo senza punti deboli, però facendo in modo che sia sempre uno che tira forte, così da mettere l’avversario in difficoltà.

Sinner è sicuramente uno dei favoriti, ma sarà importante partire con il piede giusto e pensare partita dopo partita. Coach Simone Vagnozzi si è soffermato proprio sugli obiettivi del suo allievo in un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Repubblica .

Il 22enne è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone - la stessa di Novak Djokovic - e affronterà all'esordio l'olandese Botic van de Zandschulp . I due non si sono mai sfidati prima e apriranno il programma sulla Rod Laver Arena alle ore 02:00 italiane nella notte tra sabato e domenica.

