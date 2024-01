Jannik Sinner punta sulla forza mentale: "Devi sempre credere in te stesso"

© Graham Denholm/Getty Images

L'Australian Open 2024, per Jannik Sinner, sarà uno Slam completamente diverso rispetto agli altri. L'altoatesino ha dimostrato di poter battere chiunque anche nei tornei più importanti del circuito e a Melbourne dovrà competere con il peso di essere uno dei favoriti.

L'azzurro ha consolidato la quarta posizione del ranking mondiale vivendo un finale di stagione da protagonista: si è spinto all'ultimo atto delle Nitto ATP Finals e ha conquistato la Coppa Davis facendo decisamente la differenza.

Sinner aprirà il programma sulla Rod Laver Arena alle ore 02:00 italiane e affronterà un avversario da non sottovalutare, ovvero l'olandese Botic van de Zandschulp.

Jannik Sinner: "Devi sempre credere in te stesso"

"Sono arrivato in Australia presto in realtà.

Sono qui da una settimana, più o meno. È un bel periodo dell'anno, perché qui è estate. Ho avuto la possibilità di giocare un paio di partite al Kooyong Classic. Spero di essere pronto. Il mio 2023 è finito piuttosto tardi.

Ho giocato anche la Coppa Davis e mi sono fermato una sola settimana praticamente, poi ho iniziato la preparazione. Volevo iniziare il prima possibile ad allenarmi, è davvero importante per me e il mio corpo. Vogliamo capire se utilizzare questo schema anche nei prossimi anni.

Domenica avremo tutte le risposte" , ha spiegato Sinner in conferenza stampa riferendosi al piano stabilito con il suo team a fine 2023. Il 22enne di San Candido ha preferito concentrarsi sulla preparazione fisica e non ha partecipato ad alcun evento ufficiale prima degli Australian Open.

L'aspetto mentale è fondamentale nel tennis, e Sinner è consapevole di dover continuare a lavorare sotto questo punto di vista per migliorare come persona e come giocatore."Mi sento abbastanza fiducioso e credo di poter giocare un ottimo tennis.

L'obiettivo è restare nel presente. Sono qui per giocare un buon tennis ed è difficile prevedere come andrà la stagione. Ho giocato davvero bene nella parte finale del 2023. Sicuramente ho ancora quella fiducia, ma ogni stagione e ogni torneo sono diversi.

Mi è mancata la competizione nell'ultimo mese e mezzo. È bello essere di nuovo qui, sentire il legame con il pubblico" , ha proseguito l'italiano. "La mentalità è un aspetto chiave nel mondo dello sport.

Vincere mostra i progressi che stai compiendo come giocatore. Ho perso sei volte di fila contro Daniil Medvedev, ma ho capito che avrei potuto batterlo se avessi giocato a un determinato livello. Devi sempre credere in te stesso, penso sia la cosa più importante per un tennista" .