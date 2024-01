Australian Open - Il possibile cammino di Jannik Sinner: Djokovic sulla sua strada

© Jonathan DiMaggio Getty Images

Jannik Sinner si avvicina a questo Australian Open tra i primissimi favoriti insieme a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev per la conquista del titolo. Il sorteggio ha riservato al tennista azzurro un buon cammino e l'approdo naturale dell'altoatesino sembra essere quello della semifinale contro Novak Djokovic.

Ma andiamo per ordine. Al primo turno Sinner ha un avversario comunque da prendere con le molle: si tratta dell'olandese Botic Van De Zandschulp. Un avversario per di più all'esordio da non sottovalutare. Sembra più agevole il secondo turno di Sinner che sarà opposto al vincente della partita tra l'argentino Cachin e un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

La testa di serie di terzo turno vicina a Sinner è l'argentino Baez. In zona ci sono anche Galan, Kubler e Wolf. Il quartetto di giocatori sembra essere ampiamente alla portata del Sinner attuale.

Per Sinner in ottavi di finale si profila la sfida contro uno tra Tiafoe e Khachanov

L'avversario di ottavi di finale di Jannik Sinner dovrebbe uscire tra la testa di serie numero 17 Frances Tiafoe che sfida al primo turno Borna Coric e la testa di serie numero 15 del torneo Karen Khachanov.

Per la partita di quarti di finale l'indiziato numero uno come avversario di Sinner sembra essere il numero 5 del mondo Andrey Rublev ma attenzione perché in zona ci sono alcune mine vaganti come possono essere la testa di serie numero 10 Alex De Minaur o il numero 29 del seeding Sebastian Korda.

Come detto poi l'avversario di semifinale di Sinner potrebbe essere Novak Djokovic o con minori probabilità Stefanos Tsitsipas. Collocati nella parte opposta del tabellone e quindi avversari possibili per Sinner solo in finale Rune, Medvedev, Zverev e Alcaraz.