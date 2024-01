Kooyong Classic - Secondo successo per Jannik Sinner, demolito Casper Ruud

Australian Open - Tabellone ostico per Novak Djokovic: molte insidie prima di Sinner

Sinner quindi al momento ha ottenuto due vittorie in due partite al torneo di esibizione al Kooyong Classic . Intanto, nella notte italiana, è stato sorteggiato il tabellone maschile degli Australian Open : il numero 4 del mondo ha pescato al primo turno l'olandese Botic Van De Zandschulp (click qui per il tabellone completo) .

Sinner poi ha gestito in maniera abbastanza tranquilla tutti i game sul proprio servizio per poi arrivare a chiudere con un altro break al nono gioco. Risposta vincente di Sinner sul match point e partita terminata con il punteggio di 6-2 6-3.

Con un dritto vincente Sinner ha messo la parola fine al primo set chiuso per 6-2 sul proprio game di servizio. La storia non è stata tanto diversa nel secondo set. Ruud ha tenuto con estrema difficoltà il servizio nel game di apertura e di nuovo l'azzurro nel terzo game ha ottenuto il break.

Senza quasi mai riuscirci. Prestazione decisamente solida da fondo campo per l'azzurro apparso in crescita rispetto alla precedente uscita contro Polmans sempre al Kooyong Classic.

Dopo il successo nella prima giornata contro l'australiano Polmans per 6-4 6-0, altra prova di grande solidità del tennista altoatesino che di fatto ha demolito il norvegese, che ha tremendamente faticato a tenere i ritmi del suo avversario.

Jannik Sinner ha vinto agevolmente anche la seconda partita al Kooyong Classic , classico torneo di esibizione in preparazione agli Australian Open al via domenica a Melbourne. Sinner ha letteralmente dominato il norvegese Casper Ruud , regolato con il punteggio di 6-2 6-3.

