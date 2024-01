Jannik Sinner rivela il miglior match del 2023: l'avversario è Novak Djokovic

Australian Open - Tabellone ostico per Novak Djokovic: molte insidie prima di Sinner

L'italiano ha poi raccontato un aneddoto: "Quando gioco a carte con loro a volte sento di essere anche più competitivo di quanto mi sia sentito in campo in questa esibizione". Il talentuoso 22enne è tornato anche a parlare della splendida stagione che ha disputato nel 2023: "Mentalmente battere Medvedev a Pechino è stata una svolta: mi aveva battuto 6 volte su 6.

L'attenzione dei giornalisti è stata posta naturalmente sul coach australiano Darren Cahill: "Porta chiaramente una grandissima esperienza. Simone cura bene la parte tecnica e tattica. Loro sono soprattutto brave e grandi persone, passiamo insieme tutto l'anno e non ci sono mai state lamentele".

Sono fiero dei risultati e ancora di più di come sto crescendo. Il mio tennis è ancora in evoluzione. Lavoro con lo stesso team da due anni, cerco di prendere più informazioni, di capire meglio la parte atletica e il mio corpo" ha dichiarato.

Il tennista altoatesino si è recato e fermato nel box dei telecronisti della tv australiana, rilasciando un'interessante intervista che è stata riportata anche da SuperTennis . Il nativo di San Candido ha subito rivelato un aspetto particolare del 2023: " Il mio match migliore del 2023? In Coppa Davis contro Novak Djokovic.

Le sfide con Marc Polmans e Casper Ruud al Kooyong Classic (torneo di esibizione) hanno consentito a Jannik Sinner di testare la sua condizione fisica e il cemento di Melbourne in questi giorni prima dell'appuntamento degli Australian Open, nel quale si comincerà a fare sul serio.

