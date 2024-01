Jannik Sinner vincerà uno Slam nel 2024? La risposta di John McEnroe

© Jonathan DiMaggio/Getty Images

"Jannik Sinner è pronto per vincere uno Slam" . Parola di John McEnroe. La leggenda americana ha conquistato sette Slam in singolare - trionfando tre volte a Wimbledon e quattro agli US Open - e sa riconoscere il talento di un tennista.

L'ex numero uno del mondo risulta quindi in grado di giudicare se un giocatore sia in grado o meno di lottare per imporsi ai massimi livelli nei tornei più importanti del circuito. Sinner è riuscito a convincere anche McEnroe grazie all'intenso e positivo finale di stagione vissuto nel 2023.

L'azzurro ha vinto i tornei ATP 500 di Pechino e Vienna battendo una volta Carlos Alcaraz e due - entrambe all'ultimo atto - Daniil Medvedev. Alle Nitto ATP Finals si è poi spinto in finale e ha perso solo contro Novak Djokovic; l'altoatesino aveva sconfitto il serbo nel secondo incontro di Round Robin.

Sinner ha chiuso il cerchio riportando in Italia la Coppa Davis dopo 47 anni e in semifinale ha evitato l'eliminazione contro la Serbia annullando tre match point consecutivi proprio a Djokovic.

John McEnroe pazzo di Jannik Sinner: le parole dell'ex numero uno del mondo

Al quotidiano La Gazzetta dello Sport, McEnroe ha esaltato Sinner e lanciato la sfida in vista del 2024 tennistico e del primo Major della stagione, ovvero l'Australian Open.

"È pronto per vincere uno Slam. In Australia? Perché no? Aspettavamo il grande salto da un po' e finalmente negli ultimi mesi lo abbiamo visto. Sinner ha rotto le catene, adesso sa di appartenere alla cerchia dei migliori, mi stupirei se non vincesse un Major quest’anno.

È umile ma ha qualità da leader, ha fatto il salto di qualità. Quella tra lui e Carlos Alcaraz sarà la prossima grande rivalità, ma non scordatevi di Holger Rune... " .