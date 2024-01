Bertolucci si sbilancia su Jannik Sinner agli Australian Open. E su Berrettini...

© Clive Brunskill/Getty Images

Per motivi e con ambizioni completamente differenti, Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono tra i tennisti italiani più attesi all'edizione 2024 degli Australian Open. L'altoatesino proverà a essere uno dei protagonisti assoluti nel corso della competizione: la superficie (il cemento) e l'ultimo periodo dello scorso anno potrebbero aiutare la cavalcata dell'atleta nativo di San Candido durante le due settimane, diverse da molte altre visto che ogni partita sarà al meglio di cinque set.

Il romano invece ha saltato i tornei di preparazione al primo Grande Slam di Melbourne per un fastidio al piede e tornerà a disputare un incontro ufficiale a distanza di diversi mesi (non giocava da fine agosto). L'obiettivo del 27enne sarà naturalmente quello di ritrovare buone sensazioni, senza avere grosse aspettative sul risultato finale.

Il pensiero di Paolo Bertolucci

Paolo Bertolucci si è espresso sui due tennisti azzurri nella rubrica 'Volée di rovescio' sulle colonne della Gazzetta dello Sport. "Sono d'accordo con le recenti valutazioni: Sinner è il terzo favorito alla vittoria.

Si è messo nella condizione, grazie al suo talento e all'aiuto del team, di inseguire il sogno di diventare il più forte giocatore del mondo. Non credo ci sarà da attendere troppo per vederlo realizzato" ha dichiarato l'ex tennista e ora commentatore per Sky Sport.

Il 72enne di Forte dei Marmi ha poi parlato di 'The Hammer': "Non può aver disimparato a giocare, dovrà riabituarsi alla gestione mentale del match e a superare quei momenti in cui i dubbi saranno più forti delle certezze.

Ovviamente non gli si può chiedere subito di ottenere risultati all'altezza del suo recente blasone e la cosa più importante sarà conservare la salute in modo da sviluppare una stagione completa".