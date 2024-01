Jannik Sinner approda in Australia: primo allenamento svolto a Melbourne

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento di Jannik Sinner al primo importante e tangibile obiettivo stagionale. Il 22enne azzurro è infatti atterrato in Australia, dove preparerà la caccia al primo slam in carriera, e l’occasione di farlo agli Australian Open, prima occasione utile del 2024, è subito ghiotta.

Sinner, che viene da un finale di stagione entusiasmante sul cemento, sarà infatti testa di serie numero 4, tra i favoriti al successo finale insieme ai soliti Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e il rientrante Rafael Nadal.

Il numero quattro del mondo ha documentato il suo arrivo nello stato australiano sui social, pubblicando uno scatto che lo ritrae insieme al suo sparring partner odierno, il talentuoso 15enne australiano Daniel Jovanovski, a seguito del primo allenamento.

Il tennista italiano era stato anticipato dal suo allenatore, Darren Cahill, il quale aveva pubblicato una foto della Rod Laver Arena (il campo centrale di Melbourne) accompagnata dalla descrizione “Ciao vecchio amico".

Touchdown in 🇦🇺☀️



Thanks for the practice Daniel, good luck this year! pic.twitter.com/SlsvFgEqQj — Jannik Sinner (@janniksin) January 4, 2024

L’avvicinamento agli Australian Open di Jannik Sinner

Il tennista azzurro scenderà in campo martedì prossimo, impegnato nel torneo d'esibizione Care Wellness Kooyong Classic, al quale prenderanno parte altri protagonisti importanti del circuito.

Oltre all’altoatesino, saranno presenti anche i due scandinavi Holger Rune e Casper Ruud, il tre volte campione slam Stan Wawrinka e altri tre detentori di titoli major come Dominic Thiem, Andy Murray e il rientrante Marin Cilic.

Alla lunga lista di stelle si aggiungono poi l’americano Frances Tiafoe, il canadese Milos Raonic, Marc Polmans, Zhang Zhizhen e Karen Khachanov. Il torneo d’esibizione sarà per Sinner l’occasione per mettere nelle gambe partite in vista degli Australian Open e ritrovare la condizione straordinaria con cui l’italiano aveva concluso la scorsa stagione.

A seguito del major australiano la stagione sul duro del 22enne di San Candido continuerà con una programmazione ben definita: Sinner, nel mese di febbraio, prenderà parte all’Atp 250 di Marsiglia e al 500 di Rotterdam, mentre a marzo l’azzurro sarà di scena ai due Master 1000 americani, Indian Wells e Miami, dove l’azzurro difende rispettivamente la semifinale e la finale raggiunte lo scorso anno.