Simone Vagnozzi: "Jannik Sinner numero uno? Sarebbe un sogno"

© Sarah Reed/Getty Images

Il 2024 del tennista italiano Jannik Sinner inizierà direttamente con il Kooyong Classic (torneo esibizione che anticipa gli Australian Open,ndr.) e successivamente il Major di Melbourne in cui sarà la quarta testa di serie e uno dei favoriti alla vittoria.

L’attuale coach del giovane altoatesino Simone Vagnozzi ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in cui ha sottolineato i grandi progressi fatti dal proprio allievo nel corso del 2023 affermando: “Le qualità di Sinner le conosciamo tutti, il nostro obiettivo era arrivare tra i primi otto del mondo e ci siamo arrivati con anticipo salendo al numero quattro.

La cosa più importante è vederlo migliorato tecnicamente, fisicamente e mentalmente. Sta diventando uomo. Con le sue qualità ci aspettiamo sempre grandi risultati”.

Simone Vagnozzi: "Jannik Sinner numero 1? Sarebbe un sogno"

Un grande aiuto per l’exploit di Sinner è stato dato da Darren Cahill.

L’allenatore australiano (ha collaborato con la rumena Simona Halep che è arrivata alla posizione numero 1 del ranking WTA sotto la sua guida,ndr.) è nel team del classe 2001 dal giugno 2022 . “È importante il fatto che sia io che Darren non vogliamo essere in prima pagina e lui è una persona speciale.

Ha un grande curriculum ma è entrato in punta di piedi. I meriti vanno a lui” ha sottolineato l’allenatore originario di Ascoli Piceno. Vagnozzi ha proseguito parlando della possibilità di Jannik di diventare numero 1 della classifica mondiale dichiarando: “Jannik numero uno? Sarebbe un sogno.

Il mio obiettivo è migliorare sempre come allenatore e quella tappa sarebbe importante ma non l’unica”. Il coach classe 1983 ha concluso parlando degli eventuali festeggiamenti a seguito della vittoria di uno Slam del proprio giovane allievo.

“Come festeggeremmo una vittoria in uno Slam? Non ci abbiamo pensato, ci penseremo a tempo debito, ma non credo faremo grandi cose” ha rimarcato Vagnozzi.