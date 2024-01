Bertolucci: "Jannik Sinner sa gestire la pressione. Per Novak Djokovic l'età..."

© Vaughn Ridley/Getty Images

È iniziata da qualche giorno la nuova stagione tennistica e sono state già importanti le risposte di alcuni dei protagonisti del circuito. Due vittorie su due per Novak Djokovic in United Cup, a cui si aggiunge anche il successo decisivo in doppio con Olga Danilovic per superare la Cina.

Un ritorno straordinario invece quello di Rafael Nadal, che al primo turno dell’Atp 250 di Brisbane, 349 giorni dopo la sua ultima partita, ha dominato la sfida contro Dominic Thiem, apparendo già in una forma più che invidiabile.

A proposito di una stagione che si preannuncia imperdibile si è espresso anche Paolo Bertolucci, che su La Gazzetta dello sport ha analizzato il nuovo anno tennistico, proponendo una previsione sui risultati di Djokovic, Sinner e degli altri tennisti italiani.

Le parole di Paolo Bertolucci

L’ex tennista italiano ha lodato il numero uno del mondo, evidenziando come l’età però potrebbe iniziare a diventare un fattore. “Il n. 1 mi sembra affamato come sempre, ben deciso a incrementare la collezione degli Slam e mantenere saldamente il trono.

A 37 anni l’età comincerà a farsi sentire, lui dovrà giocare di scaltrezza ed esperienza per affrontare l’attacco dei giovani” ha detto Bertolucci. Il commentatore sportivo ha poi parlato così di Jannik Sinner: “È chiamato alla stagione delle conferme.

Il nostro numero 1 è consapevole che ci saranno anche momenti difficili e complicati, non aspettiamoci che ogni volta che entrerà in campo possa battere tutti. Jannik è abbastanza freddo e corazzato da gestire la pressione e l’attenzione, sa benissimo che arriveranno sconfitte ma è preparato”.

Bertolucci ha infine pronosticato dei buoni risultati anche per gli altri azzurri del circuito. “Per quanto riguarda il resto degli italiani, sarà un anno importante per Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti: il primo è molto serio, sta bene in campo, gestisce bene il successo, bisogna vedere se riuscirà a migliorarsi dal punto di vista tecnico e tattico.

Lorenzo ha le qualità tecniche per salire in classifica e speriamo che Barazzutti porti nel team l’esperienza necessaria a fare di Musetti” ha concluso l’ex tennista italiano.