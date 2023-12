© Daniel Pockett/Getty Images

Roberta Vinci ha scritto alcune delle pagine più emozionanti della storia del tennis tricolore. L'ex giocatrice azzurra ha conquistato tutti e quattro i Major - due volte gli Austrlalian Open - in doppio in coppia con Sara Errani e raggiunto una incredibile finale in singolare agli US Open nel 2015 fermando la corsa di Serena Williams verso il Grande Slam.

Una finale tutta italiana disputata e persa contro l'amica Flavia Pennetta. Vinci conosce molto bene le sensazioni che un atleta prova quando compete a un determinato livello e crede che Jannik Sinner sia ormai pronto a lottare per i più importanti tornei del circuito.

Roberta Vinci su Jannik Sinner: "È pronto per vincere uno Slam? Credo di sì"

In un'intervista esclusvia rilasciata al Quotidiano Sportivo, Vinci si è soffermata proprio su Sinner. "È un ragazzo talentuoso, serio, vuole sempre migliorare e non si accontenta.

Questi sono, probabilmente, i fattori per cui sta crescendo così tanto. Ha anche un team preparato, che non sottovaluta nessun tipo di aspetto, da quello fisico a quello mentale, fino alla programmazione. Ha avuto questo exploit ma non si è accontentato, questo fa la differenza oltre al talento" , ha spiegato l'ex tennista italiana.

"È pronto per vincere uno Slam? Credo di sì. Per gli Australian Open, bisognerà vedere il tabellone e la condizione fisica, fa molto caldo e ci sono tanti fattori. Dico sì per quello che ha fatto vedere a Torino e in Davis.

Le carte le ha, se non subito ci sono le altre prove, può ancora crescere. Perché non sperarci?" . Il finale di stagione di Sinner - con la finale agguantata al Torneo dei Maestri e la vittoria in Coppa Davis - ha sicuramente alimentato le speranza degli appassionati di tennis italiani.