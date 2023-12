Sonego pazzo di Jannik Sinner: "Diventerà numero uno. È un ragazzo semplice e umile"

© Clive Brunskill/Getty Images

Lorenzo Sonego ha terminato la scorsa stagione conquistando la Coppa Davis e inizierà quella nuova rappresentando ancora l'Italia: questa volta alla United Cup. Il team azzurro è stato inserito nel Gruppo D con Germania e Francia e disputerà le sue partite a Sydney.

Sonego sarà quindi chiamato a un doppio impegno piuttosto complicato in singolare, perché se la vedra con Alexander Zverev e Adrian Mannarino. Il piemontese ha offerto un fondamentale contributo in Coppa Davis sia nella fase a gironi che alle Finals, dove ha vinto i due incontro giocati in doppio con Jannik Sinner.

I due hanno dimostrato di conoscersi bene ed espresso un altissimo livello di gioco sia con l'Olanda che con la Serbia.

Lorenzo Sonego non ha dubbi: "Jannik Sinner diventerà numero uno"

"È un sogno che si avvera, un trionfo che ci colloca nella storia.

Vincere la Coppa Davis è un risultato che farà parlare di noi per tutta la vita, proprio com’è successo ai nostri illustri predecessori. Anche perché per tanto tempo sembrava un risultato impensabile.

Sarà che sono un ottimista ma io lo pensavo già da due o tre anni. Sapevamo di essere vicini, che ormai ci mancava pochissimo. Due anni fa siamo arrivati ai quarti di finale, lo scorso anno alle semifinali" , ha dichiarato Sonego in un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Repubblica.

"Quest’anno, con un Sinner in forma così straripante, è diventato tutto più semplice. Nessun dubbio: Jannik diventerà il numero uno. Sono mesi ormai che sta dimostrando di essere al top: per lui sarebbe un risultato quasi naturale.

Jannik è un ragazzo semplice, tranquillo, umile. Caratteristiche in cui mi specchio pure io. Insomma, noi due ci siamo trovati” .