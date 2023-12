© Clive Brunskill/Getty Images

"I Giochi stanno sul mio calendario, sarà molto particolare tornare al Roland Garros per il torneo olimpico. Per quanto riguarda il doppio vedremo cosa si decide, mi sono divertito molto con Lorenzo Sonego durante la finale della Coppa Davis" .

In un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Stampa, Jannik Sinner ha confermato la sua presenza ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Criticato per aver saltato l'impegno olimpico nel 2021, il 22enne di San Candido si è preso la sua personale rivincita trascinando gli azzurri in Coppa Davis e riportando in Italia l'insalatiera dopo 47 anni.

L'obiettivo di Sinner sarà quello di confermarsi alle Olimpiadi conquistando una storica medaglia sulla terra battuta parigina. L'idea di un doppio con Sonego - stando ai risultati conseguiti in Davis - sembrerebbe appropriata.

Jannik Sinner: "Voglio assolutamente tornare a Torino per le ATP Finals"

"La priorità nostra è il singolare, ma ci siamo trovati molto bene in Coppa Davis e cercheremo di giocare insieme ogni tanto quando il programma ce lo permette" , ha spiegato Sinner prima di soffermarsi sui principali obiettivi che proverà a realizzare nel 2024.

"I tornei del Grande Slam sono importantissimi ma non dimentichiamo i Masters 1000 che contano anche tanto. Spero di poter mostrare un livello molto alto in questi eventi e quindi stabilizzare la mia classifica. Voglio assolutamente tornare a Torino per le ATP Finals e per farlo devo essere costante durante tutta la stagione" .

Il 2024 di Sinner inizierà al Kooyong Classic - noto evento di esibizione - e farà poi tappa agli Australian Open. Grande attesa per il primo Slam della stagione che vedrà Sinner scendere in campo come uno dei maggiori candidati per la vittoria finale.