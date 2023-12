Sinner il più amato dai tifosi: "Un onore ricevere questo premio dopo Federer-Nadal"

© Julian Finney/Getty Images

Jannik Sinner è stato eletto "Fans' Favourite Player" agli ATP Awards. Si tratta del premio destinato al giocatore più amato dagli appassionati di tennis che ogni anno votano in massa sul sito ufficiale dell'Association of Tennis Professionals.

L'altoatesino è il primo italiano a ricevere questo riconoscimento e succede nell'albo d'oro a Rafael Nadal e Roger Federer. Lo svizzero ha vinto questo premio dal 2003 al 2021; mentre lo spagnolo ha dovuto attendere il ritiro del suo rivale per "trionfare" .

Sinner è riuscito a guadagnare la stima e l'affetto di molti fan grazie alla sua semplicità e alla sua umiltà.

Jannik Sinner: "L'affetto del pubblico conta tantissimo"

"Per me è ovviamente una bellissima notizia.

L'affetto del pubblico conta tantissimo, l'ho sentito a Torino e a Malaga ma anche durante tutta la stagione in giro per il mondo. Poter trasmettere i miei valori come il fairplay, il lavoro duro e il rispetto è molto importante e sono contento e soddisfatto del giudizio dei fans.

Ricevere questo premio dopo personaggi come Roger Federer e Rafael Nadal è un onore immenso" , ha dichiarato Sinner in un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Stampa. Il nome del 22enne di San Candido si è rivelato quello più cliccato dagli italiani su Google nel 2023 e l'affetto dei tifosi è ormai sotto gli occhi di tutti.

Anche le grandi personalità del mondo dello sport sembrano apprezzare particolarmente Sinner. Luciano Spalletti, attuale allenatore della nazionale di calcio italiana, lo ha descritto così: "Ha fatto vedere questa forza interiore, questa forza mentale che hanno solo i campioni.

E lui è un campionissimo. Bravo! " . Parole che hanno emozionato Sinner. "Ogni tanto rimango sorpreso e mi viene da ridere. Essere un esempio peri giovani è un ruolo importante, mi fa molto piacere che Luciano abbia pensato a me.

Sono felice di vedere quanto gli italiani apprezzino il momento storico del tennis. Il nostro sport è seguito molto in questo momento e speriamo di poter continuare in questa direzione" , ha dichiarato il numero 4 del ranking ATP.