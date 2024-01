La previsione degli esperti sul 2024 di Jannik Sinner

© Clive Brunskill/Getty Images

Tutti gli esperti di tennis sono d’accordo: Jannik Sinner giocherà una finale Slam. Dopo un’annata in crescendo, che ha visto il tennista altoatesino esprimere il miglior tennis della propria carriera ed ottenere successi prestigiosi come il Master 1000 di Toronto, Sinner ha raggiunto il vertice del tennis mondiale, assestandosi al quarto posto della classifica Atp.

Il classe 2001 ha concluso poi in bellezza la sua stagione, trascinando la nazionale azzurra ad uno storico trionfo in Coppa Davis, 47 anni dopo l’ultima volta, battendo in semifinale il numero uno del mondo Novak Djokovic in singolare e in doppio.

Una maturazione sportiva arrivata quasi al termine, alla quale però manca un ultimo step: la conquista di un titolo slam. Sinner, nella sua breve carriera, ha raggiunto i quarti di finale in tutti e quattro tornei dello slam, con la semifinale di Wimbledon 2023 come miglior risultato, non riuscendo però a disputare l’ultimo atto di nessun major.

In un video recentemente pubblicato da Eurosport, alcuni esperti di tennis hanno pronosticato che il 2024 sarà l’anno della definitiva consacrazione del giovane tennista italiano.

I pronostici dei talent di Eurosport

Sul talento di Jannik Sinner si sono espressi l’ex tennista austriaca e conduttrice televisiva Barbara Schett, la giornalista e tennista francese Alizé Lim, l’ex numero quattro della classifica Atp Tim Henman e il due volte finalista slam Àlex Corretja.

Tutti e quattro gli esperti hanno concordato sulle buone possibilità del tennista altoatesino di disputare almeno una finale slam nel 2024. Lim ha poi aggiunto che probabilmente il torneo in cui il 22enne nativo di San Candido ha più possibilità di arrivare fino in fondo è l’ultimo major dell’anno, gli Us Open.

Con 10 titoli Atp all’attivo e una finale raggiunta alle Atp Finals, il titolo slam sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera che si prospetta piena di successi.