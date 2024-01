Darren Cahill indica la partita che ha segnato la svolta nel 2023 di Jannik Sinner

© Vaughn Ridley/Getty Images

Darren Cahill, allenatore di Jannik Sinner, parlando con il Corriere della Sera della stagione del suo allievo ha detto la sua su quale, a suo avviso, è stata la partita che ha fatto fare il salto di qualità al tennista altoatesino.

E non è la finale di Toronto contro De Minaur. Per Cahill questa partita è arrivata molto prima, precisamente in febbraio a Rotterdam. "Dal mio punto di vista, spiega, la partita che ha segnato una svolta nel 2023 è stata la vittoria su Tsitsipas al secondo turno di Rotterdam.

Ci aveva perso due anni di fila all’Australian Open e anche a Roma nel 2022. Lì Jannik ha imparato ad essere un tennista più intelligente, da quel momento è decollata la stagione: semifinale a Indian Wells, finale a Miami".

Ovviamente anche il Master 1000 di Toronto vinto è nei pensieri di Cahill: "Il break mentale poi ce l’ha avuto a Toronto, dove non ha sconfitto top players ma ha saputo diventare favorito strada facendo, assorbendo una pressione crescente".

Il finale di stagione entusiasmante e i successi con Medvedev e Djokovic

Poi Cahill parla anche del finale di stagione sfolgorante di Jannik: "A Pechino con Medvedev, mai battuto prima, ha fatto un altro passo avanti: è uscito dalla comfort zone, non dimentichiamo che ci aveva perso 6 volte di fila.

Quello è stato il suo capolavoro, più di Djokovic a Torino e Malaga. Con Medvedev è una partita a scacchi, devi diventare acqua e adattarti al russo. Senza quella consapevolezza, non sarebbero arrivati i successi sul numero uno del mondo".

Cahill ha parlato anche della rinuncia alla fase di Bologna di Coppa Davis. "Quella è stata una decisione ponderata, per portare Jannik al picco a Vienna, Torino e Malaga. Rifaremo scelte simili, nel suo interesse: ha 22 anni, non vogliamo romperlo. Il mio ruolo di membro più esperto nel team è proprio quello di consigliarlo al meglio".