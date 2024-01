Jannik Sinner diventerà numero uno? Rick Macci non ha dubbi e dice la sua

© Lintao Zhang/Getty Images

Quanto fatto da Jannik Sinner nel finale di stagione è noto a tutti. L’azzurro in questo 2023 è arrivato alla tanto desiderata consacrazione, raggiungendo diversi risultati di spicco. Il primo, che ha fatto gioire anche l’intero popolo italiano, è stato il successo in Coppa Davis, di cui si è reso assoluto protagonista.

Importantissimo anche il primo titolo in un Masters 1000 a Toronto, oltre ai due Atp 500 di Vienna e Pechino, che gli hanno fatto acquisire ancora più consapevolezza nei suoi mezzi. A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, la domanda che i tanti suoi tifosi si pongono è “Sarà ancora in grado di fare un ulteriore step in avanti?”.

Quest’anno solo tre tennisti hanno saputo fare meglio dell’altoatesino, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. L'ex allenatore e coach delle sorelle Williams, Rick Macci, tramite i suoi social network, dove solitamente condividere le sue opinioni sul tennis, ha provato a dire la sua sull’argomento.

“Jannik un giorno sarà numero uno. Questo accadrà molto presto. Lui Carlos e Djokovic si alterneranno sul gradino più alto del podio”, ha detto sicuro l’americano.

Sinner protagonist anche alle Olimpiadi

Intanto il tennista di San Candido Jannik ha praticamente confermato durante l'intervista che giocherà le Olimpiadi di Parigi 2024 "per me stesso, ma comunque anche per l’Italia".

"È sempre un grande onore rappresentarla" ha aggiunto sul tema. L'altoatesino ha citato naturalmente la sua famiglia raccontando di sé, in particolare il fratello adottivo Marc: "È forse il primo migliore amico che ho.

Quando sei in difficoltà ti dice sempre la verità. Sono sempre grato di avere un fratello e ancora più fortunato che ha tre anni più di me".