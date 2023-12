Jannik Sinner, arriva la conferma per i fan: "Giocherò le Olimpiadi di Parigi"

© Fran Santiago/Getty Images

Terminata la piccola pausa sulla neve, per Jannik Sinner è tempo di proiettarsi nuovamente sul tennis. L'altoatesino è già approdato a Monte-Carlo, città nella quale effettuerà le ultime fasi di preparazione prima di partire alla volta dell'Australia.

Il ragazzo di San Candido è stato recentemente protagonista di un servizio del Tg1, che lo ha intervistato in vista dell'inizio della nuova stagione. Non si poteva che partire dallo sci, una delle grandi passioni del talentuoso 22enne: "Anche sulle piste mi riconoscono.

Ma io mi ricordo sempre da dove vengo, della mia famiglia, dei miei amici. Sicuramente anche questo mi dà la sicurezza che sono rimasto uguale come ragazzo" ha ammesso. Prosegue il lavoro in palestra e in campo per l'atleta azzurro insieme allo staff guidato dai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che hanno le idee piuttosto chiare sui tipi di miglioramenti per il 2024: "Servizio, ma anche andare più spesso a rete e variare il gioco.

Magari con il rovescio fare qualche slice in più" sono i colpi su cui pensa di concentrarsi maggiormente l'italiano numero 4 del mondo.

L'annuncio di Sinner

Jannik ha praticamente confermato durante l'intervista che giocherà le Olimpiadi di Parigi 2024 "per me stesso, ma comunque anche per l’Italia".

"È sempre un grande onore rappresentarla" ha aggiunto sul tema. L'altoatesino ha citato naturalmente la sua famiglia raccontando di sé, in particolare il fratello adottivo Marc: "È forse il primo migliore amico che ho.

Quando sei in difficoltà ti dice sempre la verità. Sono sempre grato di avere un fratello e ancora più fortunato che ha tre anni più di me".