Tim Henman è sicuro: "Jannik Sinner ha ormai colmato il gap con Carlos Alcaraz"

© Ryan Pierse/Getty Images

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è una rivalità che ha da sempre infuocato il pubblico e gli appassionati di tennis. I due tennisti rappresentano il presente ma soprattutto il futuro di questo sport. In tutte le loro sfide i due giovani hanno garantito spettacolo e grande equilibrio.

Lo spagnolo, più precoce nei risultati, ha già messo in bacheca due slam, oltre a diversi Masters 1000. L’italiano viene da un finale di stagione entusiasmante che fa ben sperare in un 2024 da assoluto protagonista.

“Quando Sinner e Alcaraz hanno disputato partite incredibili tra loro. Sono personalità diverse. Hanno giochi simili. Penso che Alcaraz abbia un po' più di versatilità, ma in termini di impatto con la palla e di potenza da fondo campo, Sinner è fenomenale”, ha dichiarato Tim Henman.

"Sentivo che Alcaraz era sicuramente un buon passo avanti rispetto a Sinner, ma il modo in cui Jannik ha giocato alla fine dell'anno scorso, mi fa pensare che abbia assolutamente colmato il divario", ha detto sicuro l'ex allenatore britannico in un'intervista ad Eurosport.

Papabili vincitori dei prossimi Australian Open

Secono l’ex tennista il principale favorito per i prossimi Open d'Australia resta Novak Djokovic, ma subito dopo di lui ci sono le due stelle: “So che Alcaraz ha vinto un paio di Slam, ma per me Sinner, negli ultimi due mesi del 2023, ha giocato a un livello diverso, un livello nuovo per lui.

E credo che questa qualità, ma anche la fiducia e la convinzione di aver vinto quei grandi match, battendo consecutivamente così tanti giocatori top ten, sia stata fantastica. L'anno prossimo ci saranno solo quattro major.

Non mi sorprenderebbe se Djokovic ne vincesse un paio e se Alcaraz e Sinner vincessero i restanti. Quindi solo il tempo ce lo dirà", ha concluso.