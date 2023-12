Camporese chiarisce: "Non esiste gelosia. Jannik Sinner può diventare numero uno"

© Harry How/Getty Images

Omar Camporese ha voluto chiarire la sua posizione su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ai microfoni di Fanpage. L'ex tennista italiano aveva espresso la sua sincera opinione sulla tanto chiacchierata assenza dell'altoatesino nella fase a gironi di Bologna che ha permesso agli azzurri di accedere alle Finals.

Camporese ha ricordato che ai suoi tempi nessun tennista avrebbe mai rifiutato una convocazione pur di rappresentare il proprio Paese. Per quanto riguarda Musetti, invece, Camporese si era soffermato su una scelta tattica a suo dire "sbagliata" .

Secondo l'ex numero 18 del mondo, giocare metri oltre la linea di fondo campo non è produttivo per un giocatore come Musetti.

Camporese chiarisce la sua posizione su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti

"Lo dico per l'ultima volta: abbiamo sotto mano un giocatore che può diventare il numero uno.

Non esiste gelosia o niente. Siamo tutti contenti perché ci hanno regalato una Coppa che aspettavamo da tanti anni. Ci hanno reso felici e orgogliosi. Questo vale per Sinner, che è un fenomeno, al di sopra di tutti in questo momento.

Stiamo vivendo un periodo di felicità per il nostro tennis perché questo ragazzo ci ha regalato incontri meravigliosi, e fortunatamente è italiano. Ci ha onorato. Musetti? Lo allenerei, perché vedere un ragazzo che gioca all'antica con un rovescio a una mano… chi non lo allenerebbe… " , ha dichiarato Camporese.

Sinner ha preferito concentrarsi sulla preparazione fisica e prima degli Australian Open disputerà solo il noto evento di esibizione Kooyong Classic. È la prima volta che il 22enne di San Candido non prende parte ad alcun torneo ufficiale alla vigilia dello Slam australiano. Musetti, da parte sua, ripartirà dal torneo ATP 250 di Hong Kong, in programma dall'1 al 7 gennaio.