Jannik Sinner, numeri da urlo con i top 5: Novak Djokovic e Carlos Alcaraz avvisati

© Valerio Pennicino/Getty Images

Una delle difficoltà maggiori sarà confermare i numeri incredibili ottenuti soprattutto negli ultimi tre mesi della stagione, che hanno impressionato praticamente tutti. Jannik Sinner è pronto a immergersi completamente nella nuova annata nel circuito Atp: le aspettative riposte in lui da tifosi e appassionati si alzeranno ulteriormente dopo quanto dimostrato nell'ultimo periodo dall'italiano.

Il giocatore altoatesino ha dimostrato di essere (forse) secondo solo a Novak Djokovic sul cemento indoor nel 2023 conquistando trofei importanti a Pechino e a Vienna, arrivando in fondo alle attesissime Finals di Torino e portando la squadra azzurra a vincere l'insalatiera dopo ben 47 anni.

Un momento d'oro quello vissuto dal talentuoso 22enne, che non vuole affatto fermarsi e dare continuità a questi incredibili traguardi. L'Australia rappresenterà un banco di prova interessante per il numero 4 del mondo, che cercherà di mettersi in evidenza anche nello Slam di Melbourne.

I dati da urlo che riguardano Sinner

L'atleta allenato da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill è stato capace di battere praticamente tutti alla fine dell'anno (anche più volte come nel caso di Novak Djokovic e Daniil Medvedev), perfezionando alcune statistiche in extremis.

Sinner è riuscito nell'impresa di essere l'unico giocatore ad aver sconfitto in tre occasioni il numero uno durante la stagione: le due vittorie contro Nole alle Finals e a Malaga in Coppa Davis si sono sommate al successo ai danni di Carlos Alcaraz (in quel momento in vetta alla classifica) a Miami.

Inoltre, l'italiano è primo per numero di affermazioni contro i top 5: sono ben 10, più staccati il campione serbo (8) e il giovane spagnolo numero 2 al mondo. Il 36enne vincitore di 24 titoli Slam è invece davanti all'altoatesino nella graduatoria che conta le vittorie sui top 10.

Da questi dati si ripartirà, con uno Slam subito in palio.