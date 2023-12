Simone Vagnozzi e il vero obiettivo di Jannik Sinner: le sue dichiarazioni

© Sarah Stier/Getty Images

"Un'ottima giornata di allenamento" . Jannik Sinner ha visitato l'accademia di Juan Carlos Ferrero e lavorato con Carlos Alcaraz per due giorni durante l'intensa off-season.

I due avrebbero dovuto disputare un'esibizione pubblica, ma hanno preferito concentrarsi sugli allenamenti.

Sinner, in particolare, ha deciso di focalizzarsi sulla parte fisica nel corso della preparazione invernale cambiando programma rispetto al passato. L'altoatesino non parteciperà ad eventi ufficiali prima degli Australian Open, ma ha confermato la presenza al Kooyong Classic.

Il torneo di esibizione, oltre a Sinner, potrà contare su tennisti del calibro di Holger Rune, Casper Ruud, Karen Khachanov, Andy Murray e Stan Wawrinka.

Simone Vagnozzi rivela il vero obiettivo di Jannik Sinner in vista della prossima stagione

"L’obiettivo del 2024 penso che sia stabilizzarsi su questo livello.

Cioè, lui l’anno scorso ha fatto questo passo ed adesso dovrà stabilizzarsi a questo livello, giocare tra i primi 3-4 del mondo. Se riuscirà a farlo con continuità significa che l’anno prossimo comunque ci saranno molte occasioni per far bene nei tornei che contano" , ha rivelato il suo allenatore Simone Vagnozzi in un'intervista esclusiva rilasciata ad OA Sport.

"Vediamo se l’anno prossimo riuscirà a tenere questo livello, lavoriamo per questo. In questa preparazione abbiamo messo il focus proprio sull’aspetto fisico, cercando di farlo migliorare soprattutto nella resistenza e nel recupero, per riuscire a sopportare i match importanti, le partite lunghe, e poi rientrare dopo due giorni" .