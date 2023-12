Vagnozzi e le critiche per la Davis: "Non hanno fatto piacere. Sinner è un esempio"

© Clive Brunskill/Getty Images

L'immagine di Jannik Sinner che solleva al cielo l'insalatiera dopo essere diventato l'eroe della spedizione azzurra a Malaga è ancora impressa nella mente di ogni appassionato di tennis italiano. Il 22enne di San Candido ha vinto tutte le partite - sia in singolare che in doppio - giocate alle Davis Cup Finals e ha compiuto una clamorosa impresa in semifinale contro Novak Djokovic.

Sinner ha infatti annullato tre match point consecutivi e salvato l'Italia. Pochi mesi prima del successo ottenuto in Coppa Davis, però, Sinner ha ricevuto molte critiche per aver deciso di non prendere parte alla fase a gironi della storica manifestazione a squadre.

La trasferta americana si è rivelata intensa e dura per Sinner, che ha così optato per una pausa leggermente più lunga prima di tornare in campo.

Vagnozzi su Jannik Sinner: "La polemica di Coppa Davis non ha fatto piacere"

Nei giorni che hanno preceduto l'esordio dell'Italia nella fase a gironi, diversi addetti ai lavori ed ex tennisti hanno criticato pesantemente Sinner.

In un'intervista esclusiva rilasciata ad OA Sport, Simone Vagnozzi ha spiegato quali sono state le parole che hanno fatto più male. "La polemica di Coppa Davis non ha fatto piacere. Io, come allenatore, posso dire a Jannik che le risposte vanno date sul campo.

Ed è quello che lui ha fatto. Quindi non vorrei rientrare troppo nella polemica, ormai è una cosa passata. L’unica cosa che ha dato un po’ fastidio è che è andata un po’ sul ragazzo, invece che sulla scelta, le scelte possono essere sempre criticabili, però il ragazzo penso che sia da esempio per tanti ragazzini in tutto il mondo" .