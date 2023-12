Adriano Panatta: "Grande momento per il tennis e Sinner può crescere ancora molto"

© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Adriano Panatta rimane ancora oggi l'ultimo tennista italiano ad avere vinto un torneo del Grande Slam. Da quel Roland Garros 1976 nessun giocatore azzurro è riuscito nell'impresa di vincere uno dei quattro Major. C'è andato vicino Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon 2021 sconfitto da Novak Djokovic e ora ci sono grandi speranze in Jannik Sinner.

Con il 2024 che si spera possa essere l'anno del tennista altoatesino. Intervistato dal Quotidiano di Puglia in occasione di una sua presenza a Bari per il tour di promozione allo Sport "Un campione in famiglia", Panatta ha parlato della situazione attuale del tennis italiano dopo il successo in Coppa Davis.

"Sono orgoglioso dei risultati ottenuti dai nostri atleti – ha affermato Panatta – è un grande momento per il tennis. Questa importante affermazione dell'Italia in Coppa Davis ha creato in tutti gli italiani, appassionati di questo sport e non, un forte entusiasmo.

Fatto che potrebbe certamente contribuire a fare avvicinare al tennis molte più persone rispetto al passato più recente".

Panatta: "Non farei paragoni rispetto a quando giocavo io"

La formula della Coppa Davis, come noto, è cambiata, il format è diverso e non si gioca più sulla distanza dei tre set su cinque.

Panatta afferma che "non si possono fare paragoni rispetto a quando giocavo io. Sono cambiate molte cose ma vincere la Coppa Davis è sempre una grandissima emozione". Non si poteva non parlare di Jannik Sinner uomo di punta del tennis azzurro: "Sinner, chiude Panatta, è un giovane atleta che ha tutte le potenzialità per crescere ancora molto e diventare un campione per molti anni.

Lasciamolo crescere e soprattutto lasciamo a lui e a tutta la squadra la possibilità di gioire per un successo davvero prestigioso che mancava da tanti anni. Il tennis come tutti gli sport vive di cicli, in questo periodo l'Italia del tennis può contare su atleti molto bravi che hanno davanti molti anni per continuare a crescere ed affermarsi".