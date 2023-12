Volandri: "Jannik Sinner continua a migliorare. Berrettini? I risultati arriveranno"

© Clive Brunskill/Getty Images

"Sapevamo di avere un ottimo gruppo, siamo riusciti a mettere i pezzi insieme. Berrettini ha avuto una stagione difficile, ma è venuto qui e ci ha sostenuto. È importante far squadra, siamo tutti contenti di alzare questa coppa speciale" .

Subito dopo aver conquistato uno storico risultato con gli azzurri in Coppa Davis riportando l'insalatiera in Italia dopo 47 anni, Jannik Sinner ha voluto dedicare un pensiero a Matteo Berrettini. Il tennista classe 1996 ha rinunciato all'ultima parte di stagione a causa dell'infortunio subito alla caviglia agli US Open, ma ha sostenuto in prima persona i suoi compagni di squadra sia durante la fase a gironi di Bologna che alle Finals di Malaga.

L'Italia proverà a imporsi ancora molte volte in Coppa Davis - ne ha la capacità - e la speranza è che Berrettini possa contribuire sul campo alla prossima impresa.

Volandri: "Sinner continua a migliorare.

Berrettini? Lavore bene e i risultati arriveranno"

Capitan Filippo Volandri è consapevole di poter contare su un gruppo forte e, in occasione della consegna dei Collari d'oro del Coni e nelle parole riportate da La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Jannik Sinner si trova meglio in condizioni indoor, perché la sua palla non viene mossa dal vento.

Ovvio che se pariamo di partite al meglio dei cinque set sulla terra battuta, c’è ancora molto lavoro da fare. Ma Jannik sta progredendo e andando alla grande. Il lavoro fisico è importante: oggi si gioca tanto e il tempo a disposizione è poco.

Diventa fondamentale ottimizzare i tempi. Volandri ha infine rivolto il suo pensiero a Berrettini, che potrebbe rinviare il rientro per i nuovi problemi al piede. "Non sono questi i problemi che preoccupano. Matteo è sereno e sta lavorando bene. Tempo al tempo e i risultati arriveranno” .