Angelo Binaghi: "Jannik Sinner è ancora un po’ acerbo. Alcaraz più completo di lui"

Serve ancora un po’ peggio degli altri, deve sistemare la percentuale di prime palle e fisicamente, negli Slam, ha margini di miglioramento. È più acerbo degli altri. Ma questo, se rappresenta un limite nel breve periodo, è una grande fortuna per i progressi che può fare nel lungo periodo.

Una nota stonata? Siamo un po’ meno simpatici adesso, ce ne faremo una ragione. Confermarsi nei primi quattro, in uno sport altamente competitivo, è difficilissimo. È da qualche anno che dico che Sinner ha margini di miglioramento elevati.

In Coppa Davis, infine, Sinner ha compiuto un miracolo in semifinale annullando tre match point consecutivi a Novak Djokovic e trascinato gli azzurro verso uno storico trionfo. Solo nel 1976 l'Italia si era portata a casa l'insalatiera.

Binaghi si è soffermato in particolare su Jannik Sinner , assoluto protagonista nell'ultima parte del 2024. Il 22enne di San Candido ha conquistato i tornei ATP 500 di Pechino e Vienna sfatando finalmente il tabù Daniil Medvedev - il russo lo aveva sconfitto sei volte consecutive - e raggiunto la finale al Torneo dei Maestri.

In occasione della consegna dei Collari d'oro del Coni - la cerimonia si è tenuta quest'oggi presso la Palestra Monumentale del Foro Italico - il presidente della FITP Angelo Binaghi ne ha approfittato per tracciare un bilancio della straordinaria stagione vissuta dal tennis tricolore.

