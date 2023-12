Santopadre: "Jannik Sinner come Tomba e Rossi? Penso e credo che sarà così, ma... "

© Clive Brunskill/Getty Images

"Io come Alberto Tomba e Valentino Rossi? Loro, nello sci e nel motociclismo, sono di un altro livello. Il paragone con loro è ancora un po` troppo precoce: hanno vinto molto di più ed hanno avuto una carriera molto più lunga, io ho solo 22 anni" .

Quando gli è stato proposto il paragone con due dei migliori sportivi italiani, Jannik Sinner ha risposto con sincera umiltà e ricordato che la strada da percorrere è ancora lunga per lui. L'altoatesino ha sicuramente il potenziale per fare grandi cose e, nel percorso che potrebbe portarlo a vincere i più importanti tornei del circuito maggiore, cercherà di sfruttare una delle sue principali qualità: quella di non lasciarsi condizionare dalle parole dette sul suo conto e lavorare sempre al 100% sia in campo che fuori.

Santopadre su Sinner: "Mi auguro possa ripercorrere le orme dei più grandi sportivi italiani"

Proprio commentando il paragone con Alberto Tomba e Valentino Rossi - in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere dello Sport - Vincenzo Santopadre ha dichiarato: "Il finale di stagione col botto di Jannik porta indubbiamente a pensarlo, ma mi permetto di dire che per raggiungere quei mostri sacri dovrà giocare a quel livello per tanti anni di fila.

Penso e credo che sarà così. Jannik lo merita, così come il suo staff. Vagnozzi, Cahill, Ferrara e tutti i componenti del team Sinner interpretano lo sport nella maniera giusta. Mi auguro possa ripercorrere le orme dei più grandi sportivi italiani" .

Santopadre, dopo 13 anni, non sarà più l'allenatore di Matteo Berrettini. L'ex finalista di Wimbledon ha scelto Francisco Roig, ex coach di Rafael Nadal. "Mi sono preso un periodo di riposo per ponderare ogni aspetto delle offerte ricevute.

Nel giro di un paio di settimane sceglierò. Credetemi, non ho ancora deciso" , ha detto Santopadre sul suo futuro.