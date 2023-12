Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si allenano insieme

Sinner, Alcaraz e Medvedev: la curiosa decisione in vista degli Australian Open

DAZN ha annunciato la partnership con la Riyadh Season Tennis Cup e offrirà ai suoi utenti la possibilità di seguire in diretta il match sulla propria piattaforma. "Riyadh Season e DAZN annunciano oggi un'importante partnership che vede la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo diventare partner esclusivo per la produzione e la trasmissione della prossima Tennis Cup" , si legge sul sito ufficiale di DAZN Group.

Sinner parteciperà solo al Kooyong Classic, noto torneo di esibizione. Stesso discorso per Alcaraz, che avrà però l'opportunità di affrontare Novak Djokovic alla Riyadh Season Tennis Cup il 27 dicembre.

L'italiano ha optato per un nuovo programma - basato più sulla preparazione fisica - e, rispetto alle scorse stagione, non prenderà parte ad alcun evento ufficiale prima degli Australian Open.

Sinner e Alcaraz giocheranno una esibizione il prossimo venerdì, ma non sarà possibile godersi la loro partita perché si disputerà a porte chiuse e senza copertura televisiva.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno deciso di allenarsi insieme per qualche giorno prima di raggiungere l'Australia e iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi. I due si sono dati appuntamento presso la Ferrero Tennis Academy di Villena di proprietà di Juan Carlos Ferrero , ex numero uno del mondo e attuale allenatore dello spagnolo.

