Il pensiero di Paolo Cané: "Ho un solo dubbio su Jannik Sinner"

Jannik Sinner è pronto per vincere un torneo del Grande Slam? È questo il grande punto interrogativo che l'altoatesino proverà a risolvere nel 2024. Il 22enne di San Candido ha ormai dimostrato di poter battere chiunque al meglio dei tre set e le due partite vinte contro Novak Djokovic - la prima nell'incontro di Round Robin alle Nitto ATP Finals e la seconda in Coppa Davis annullando tre match point consecutivi - confermano il suo status.

Lo scorso anno, Sinner ha raggiunto il suo miglior risultato in un Major a Wimbledon spingendosi fino alle semifinali, ma ha poi sofferto dal punto di vista fisico agli US Open.

Paolo Canè ha un solo dubbio su Jannik Sinner: le sue parole

Paolo Canè, ex numero 26 del mondo, ha rivelato di nutrire un solo dubbio sulla prossima stagione di Sinner.

In un'intervista esclusiva rilasciata ad OA Sport, Canè ha spiegato: "Sul conto di Jannik, ora come ora, ho un solo dubbio. Negli Slam è da capire come queste nuove certezze si trasferiranno. Sappiamo che lì ci son match al meglio dei cinque set, in cui è necessario anche un recupero fisico eccellente.

Da questo punto di vista, anche vedendo il modo in cui è arrivato alla finale di Torino, è l’aspetto su cui credo debba lavorare, ma sono certo che in Spagna, dove si sta allenando, lo stiano facendo. Il ragazzo è molto serio e puntuale, vedremo se già in Australia avrà acquisito il fondo necessario" .

Sinner non prenderà parte ad alcun torneo ufficiale prima degli Australian Open. L'italiano ha optato per una dura off season e per il Kooyong Classic, noto evento di esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio.