Corretja: "Jannik Sinner è pronto per vincere uno Slam. Diventerà numero 1 del mondo"

© Harry How/Getty Images

Il 2023 è stato l’anno dell’exploit del tennista italiano Jannik Sinner. L'altoatesino ha conquistato la Coppa Davis trascinando gli azzurri ed è stato protagonista nell’ultimo atto delle Nitto ATP Finals tenute al PalaAlpiTour di Torino e vinte da Novak Djokovic.

Il 2024 si prospetta l’anno della conferma di Sinner che può puntare secondo gli addetti ai lavori ed ex tennisti a conquistare il primo titolo Slam della propria carriera.

Alex Corretja si è espresso su Jannik Sinner in un'intervista ad Eurosport

In una recente intervista rilasciata ad Eurosport anche l’ex tennista spagnolo Alex Corretja si è espresso sul futuro del giovane originario di San Candido.

“Fino a qualche mese fa, sembrava che Alcaraz fosse l'unico in grado di battere Djokovic. Oggi, invece, la gente pensa che ci sia anche Sinner. E che presto ci sarà anche Rune. Sinner sta percorrendo la strada giusta.

Ha migliorato moltissimo il suo gioco. Ha aggiunto variazioni che gli serviranno per essere pronto a vincere uno Slam: gioca più spesso a rete, ha imparato a giocare in drop. Per vincere uno Slam bisogna essere in grado di fare qualcosa di diverso” ha dichiarato il vincitore delle ATP Finals 1998.

Corretja ha proseguito affermando: “Dev'essere stato molto emozionante giocare le ATP Finals come un vero eroe nazionale, e avere tutto il pubblico dalla propria parte. Ha disputato un grande torneo, ha battuto Djokovic, poi ha perso contro di lui in finale, ma credo sia stato il match più difficile della sua carriera.

Pochi giorni dopo ha trionfato in Coppa Davis, un successo che gli ha dato tanta fiducia. Credo che possa diventare forte su tutte le superfici e arrivare a essere il numero uno del mondo. È una cosa naturale quando un giocatore è in grado di accumulare punti ogni settimana, in ogni torneo”.

Infine,ha sottolineato la gran professionalità di Jannik nel corso delle ATP Finals 2023. “Ha giocato per se stesso. Non ha pensato alle conseguenze di una vittoria o di una sconfitta. Sono cose normali per un ragazzo della sua età.

I calcoli si fanno più avanti, quando si è in un altro momento della carriera. È stato un grande esempio di professionalità concentrarsi solo su di sé e non sugli avversari. Credo che fosse conscio del fatto e in pace con se stesso.

Fare qualcosa che va contro la propria natura, a volte, è controproducente. Ha fatto la scelta giusta. Quando si gioca, lo si fa per vincere. Senza pensare a quello che potrebbe accadere in futuro” ha rimarcato Alex.