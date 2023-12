Schiavone esalta Jannik Sinner: "Non si sente arrivato, siamo solo all'inizio"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il circuito è attualmente fermo ma c'è sempre tempo per parlare di Jannik Sinner. Il numero uno italiano e numero quattro al mondo è stato senza dubbio tra i protagonisti assoluti di questa stagione e tutti i tifosi si aspettano un ulteriore passo in avanti nel 2024.

Sinner ha raggiunto nuovi successi e ora il prossimo passo sono i tornei dello Slam, ne sono ormai tutti consapevoli. È ovvio che con le vittorie crescono le aspettative ma Jannik è uno che sa valore basso e a riguardo ne ha parlato un'ex campionessa come Francesca Schiavone intervenuta ai microfoni della Gazzetta dello Sport durante i Lombardia Awards.

Tanti i temi trattati, ma il principipale riguarda il nostro giovane talento, un atleta pronto per la definitiva consacrazione. Ecco le parole della Schiavone: "Ha appena iniziato la sua crescita, soprattutto quella a livello dei primi cinque del mondo.

Oggi è arrivato il momento di raggiungere la vetta, non solo quello di diventare numero uno. Il NextGen sono arrivati, c'è lui, Rune e Alcaraz e c'è Medvedev che è lì già da qualche anno, poi ovviamente l'obiettivo è portarci a casa la coppa del Grande Slam, che è la cosa più bella per un paese come il nostro".

Sui giovani: "Ci vuole un istruzione ben precisa per le ragazze, sugli uomini è stato fatto un lavoro diverso ma va fatto anche con le ragazze". Poi Francesca ha proseguito su Sinner: "Numero 4 è stato Panatta e sono stata anche io, ora è arrivato il momento di rompere il ghiaccio e andarsi a prendere posizioni migliori.

La cosa più bella di Jannik è la capacità di capire che lui è in crescita, sono stato una settimana con lui e assolutamente Jannik non si sente arrivato, si sente all'inizio di un percorso, noi dobbiamo stare con lui e aspettare l'arrivo di nuovi regali".

Attualmente Sinner sta affrontando la fase di preparazione per la nuova stagione, poi dalla Spagna volerà per l'Australia e proprio lì - magari ai prossimi Australian Open - proverà subito a trovare il primo guizzo in un torneo del Grande Slam.