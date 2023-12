Sinner, Alcaraz e Medvedev: la curiosa decisione in vista degli Australian Open

© Matthew Stockman/Getty Images

Sale l’attesa per gli Australian Open 2024, il primo appuntamento col grande tennis che infiammerà i fan fin dai primi giorni di gennaio. In preparazione al primo slam dell’anno, i protagonisti del circuito Atp si stanno già allenando per arrivare al top: da Novak Djokovic a Rafael Nadal, tutti concentrati e con un piano di avvicinamento ben delineato, con alcuni di tornei di preparazione che vedranno in campo una sfilata di stelle.

Ci sono alcuni giocatori che però hanno deciso di non prendere parte a nessun evento ufficiale in vista del torneo di Melbourne, arrivando al 14 gennaio (data di inizio dello slam) senza nemmeno una partita ufficiale nelle gambe, tra i quali alcuni seri candidati al successo finale.

Scopriamo insieme chi sono gli unici tennisti in Top 50 che non giocheranno nessun torneo di inizio anno.

Sinner, Alcaraz e Medvedev direttamente agli Australian Open

In genere, l'idea è quella di iscriversi a un torneo ATP 250 o 500, per farsi un'idea dei campi veloci del Paese oceanico e prepararsi il più possibile per adattarsi più rapidamente alle condizioni.

Tuttavia, nella top-50 ci sono quattro eccezioni. Se Novak Djokovic sarà di scena alla United Cup ed il ritorno di Rafael Nadal è atteso all’Atp 250 di Brisbane, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner e Stan Wawrinka non giocheranno alcun torneo precedente.

Lo spagnolo ha in programma un solo match di esibizione con Djokovic a Riyadh il 27 dicembre, mentre Medvedev si prenderà più tempo libero per allenarsi ma senza disputare alcuna partita. Per quanto riguarda Jannik Sinner, l’altoatesino, sul quale sono puntati i riflettori dopo il finale di stagione strabiliante, ha deciso di non rischiare nessun acciacco dell’ultimo minuto, arrivando al massimo della forma allo slam australiano.

Discorso simile per il 38enne svizzero, il quale ha deciso di non iscriversi a nessuno dei cinque tornei che precedo il primo major stagionale.