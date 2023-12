© Darrian Traynor/Getty Images

Il 2024 di Jannik Sinner inizerà al Kooyong Classic. Il tennista italiano - a differenza delle altre stagioni - ha scelto di non partecipare ad alcun torneo ufficiale prima degli Australian Open. Il noto evento di esibizione sarà l'unico impegno a pochi giorni dal primo Slam del 2024.

Sinner potrà però misurarsi con importanti avversari per testare le sue condizioni e mettere fondamentali minuti nelle gambe. Scenderanno in campo infatti giocatori del calibro di Holger Rune, Casper Ruud, Frances Tiafoe, Andy Murray, Karen Khachanov e Stan Wawrinka.

La competizione si disputerà dal 10 al 12 gennaio, ma non sono stati ancora rivelati i dettagli sull'ordine di gioco.

Simone Vagnozzi: "Ecco dove può migliorare Jannik Sinner"

Per Sinner sarà essenziale trovare subito la migliore forma per alimentare il sogno Australian Open.

Il 22enne di San Candido ha ormai dimostrato di poter battere chiunque e le aspettative in vista dello Slam australiano sono molto alte. L'italiano ha svolto parte della preparazione ad Alicante insieme con il connazionale Luca Nardi, che andrà a caccia del main draw nel torneo di qualificazioni.

In un'intervista esclusiva rilasciata ad OA Sport, Simone Vagnozzi si è concentrato sugli aspetti su cui proverà a lavorare ulteriormente Sinner per continuare a crescere. "Dal punto di vista tecnico penso che si possa migliorare con il servizio, anche se nell’ultimo periodo ha battuto molto bene, possano diventare più sicure le discese a rete, si possano giocare con più sicurezza lo slice di rovescio in determinate situazioni.

Tutto ciò gli può servire per fare un po’ meno fatica, per rallentare a volte un po’ il gioco e per cambiare ritmo, e poi soprattutto secondo me si può ancora migliorare nella parte tattica del gioco, quindi tutte queste cose le sta mettendo insieme e c’è bisogno di un po’ di tempo" , ha spiegato il coach italiano.