Volandri: "Jannik Sinner lavora per diventare numero uno. Matteo Berrettini sta bene"

Davydenko non si fida ancora di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune

Novak Djokovic nominato per l’ottava volta ITF World Champion: è record

Incrociamo le dita. Gli altri ragazzi anche sono tutti in preparazione invernale nelle poche settimane che hanno a disposizione dopo la Davis, ma con l'entusiasmo della vittoria che gli dà una spinta per il futuro. La squadra è giovane, ci poniamo di vincere la Davis con Berrettini".

L'ex finalista di Wimbledon ha deciso di affidarsi a Francisco Roig , ex coach di Rafael Nadal . "Berrettini sta bene, si sta allenando. Sta ristrutturando il team e questo è importante perché dà nuovi stimoli.

Il giocatore italiano ha posto fine al suo 2023 tennistico agli US Open a causa dell'infortunio subito alla caviglia. Berrettini ripartirà da un nuovo corso perché ha interrotto la storica collaborazione con VIncenzo Santopadre .

Può fare questo, vincere uno Slam e anche più di uno. Quello che mi piace è che sta lavorando per questo, poi vedremo quanto tempo ci metterà" , ha detto Volandri nelle parole raccolte dall'agenzia di stampa ANSA prima di soffermarsi su Berrettini.

"Jannik Sinner lavora per diventare numero uno.

