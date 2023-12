Camporese: "Jannik Sinner? Dire che può diventare numero uno… è molto difficile"

© Sarah Stier/Getty Images

Diversi addetti ai lavori credono che Jannik Sinner sia ormai pronto per dire la sua nei tornei del Grande Slam e lottare per raggiungere la prima posizione del ranking mondiale. A conferire ancora più valore alla tesi portata avanti da molti protagonisti del circuito maggiore ed ex tennisti, ci ha pensato un finale di stagione da urlo.

Il 22enne di San Candido ha conquistato i tornei ATP 500 di Pechino e Vienna battendo in entrambi i casi in finale Daniil Medvedev; il russo lo aveva sconfitto sei volte su sei negli scontri diretti. Sinner si è infine spinto fino all'ultimo atto del Torneo dei Maestri perdendo solo contro Novak Djokovic e ha trascinato l'Italia verso il secondo storico successo in Coppa Davis salvando tre match point consecutivi proprio contro il serbo in semifinale.

Camporese su Sinner: "Dire che può diventare numero uno... "

Omar Camporese, ex numero 18 del mondo, non sembra pensarla come la maggior parte degli esperti. Camporese crede infatti che Sinner debba ancora dimostrare il suo valore negli Slam e che Carlos Alcaraz si trovi in una posizione migliore per tentare l'assalto al primo posto.

Lo spagnolo è diventato il più giovane numero uno della storia lo scorso anno grazie alla vittoria ottenuta agli US Open. "Se stiliamo una classifica settimanale o mensile ti dico che Sinner ora potrebbe essere il giocatore più forte del mondo.

Però attenzione, adesso: sul veloce, indoor, due su tre ovvero nelle condizioni migliori per lui" , ha detto Camporese ai microfoni di Fanpage. Ha giocato benissimo le Finals e ci ha fatto vincere la Davis, ma dire che può diventare numero 1 e vincere uno Slam… attenzione.

Lui può migliorarsi, però dire che può diventare numero uno… è molto difficile. In questo momento vedo Alcaraz leggermente più avanti, ha vinto Wimbledon e gli US Open, Sinner non ancora. E parliamo di un ragazzo più giovane" .