Camporese su Sinner: "Se fosse successo a noi, ci avrebbero dato 30 anni di galera"

Jannik Sinner è diventato l'eroe di Coppa Davis grazie alle straordinarie imprese compiute alle Finals. L'altoatesino ha vinto tutte le partite disputate a Malaga - sia in singolare che in doppio - ed è riuscito ad annullare tre match point consecutivi a Novak Djokovic nella sfida che avrebbe potuto decretare l'eliminazione degli azzurri in semifinale.

Sinner ha ribaltato un match che sembrava ormai dalla parte del serbo e si è poi imposto anche in doppio in coppia con Lorenzo Sonego. Il giorno successivo, il 22enne di San Candido ha chiusi i conti e riportato l'insalatiera in Italia dopo 47 anni liquidando in due set Alex de Minaur.

Prima del fantastico cammino vissuto in Spagna, Sinner ha ricevuto diverse critiche per alcune scelte prese nei confronti della nazionale. Difficile dimenticare i titoli di giornale o i commenti social a margine della decisione di non partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e alla fase a gironi dell'attuale Coppa Davis.

Omar Camporese critica Jannik Sinner: le dure parole

Omar Camporese, che ha sempre dato tutto per il tennis tricolore, ha voluto ribadire un concetto per lui molto importante in un'intervista rilasciata a Fanpage. "Capisco che su 365 giorni all’anno uno abbia bisogno di prendere una pausa, però non durante la Coppa Davis perché è l’unica manifestazione che giochi per la tua Nazione.

Quindi è giusto che uno debba giocare per la sua nazione, ma per rispetto di tutti: per rispetto del giocatore, dei suoi compagni, dei suoi fan, degli italiani. Trovo obbligatorio giocare per l’Italia. Se fosse successo a noi, ci avrebbero dato trent’anni di galera.

È così … è la verità. Ma sai qual è il problema? Che a noi non sarebbe mai passato per l’anticamera del cervello rifiutare la Coppa Davis, era vitale per noi indossare la maglia azzurra" .