Simone Vagnozzi: "Lavorare con Jannik Sinner è speciale. Può migliorare ancora tanto"

© David Ramos/Getty Images

Il 2023 è stato l’anno della consacrazione di Jannik Sinner. Il tennista originario di San Candido ha conquistato il primo Masters 1000 della propria giovane carriera (battendo l’australiano Alex De Minaur in finale a Toronto) ed è stato grande protagonista nella vittoria degli Azzurri in Coppa Davis dopo un digiuno di 47 anni.

Sinner è riuscito nell’impresa di sconfiggere la leggenda serba Novak Djokovic in 2 settimane consecutive, superando Nole nel corso del girone Verde delle Nitto ATP Finals 2023 tenute al Pala AlpiTour di Torino (Nole poi ha battuto Jannik nella finale del Torneo dei Maestri) e nella semifinale di Coppa Davis tenuta a Malaga.

Simone Vagnozzi ha parlato del suo allievo a Sky

Il lavoro svolto dai mentori del giovane tennista italiano (Simone Vagnozzi e il supercoach Darren Cahill) ha portato Sinner ad elevare esponenzialmente il proprio livello e status e ciò è culminato con il best ranking di numero 4 della classifica ATP e il riconoscimento di coach dell’anno ATP per i tecnici di Jannik.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky, Simone Vagnozzi ha parlato del proprio allievo rimarcando le grandi potenzialità di Sinner e l’attitudine al lavoro del giovane italiano. “Lavorare con Sinner è speciale, può migliorare ancora tanto.

Sapere che ogni giorno il tuo allievo va in campo con un obiettivo importante rende tutto facile. Può migliorare ancora tanto. Un difetto? È testardo, ma dopo una partita capisce facilmente dove ha sbagliato come accaduto a Roma e Parigi" ha affermato il coach dell’anno 2023 del Tour ATP.

Nel 2024 Sinner sarà chiamato a confermarsi come tennista di spicco del Tour ATP iniziando dal primo Slam stagionale, gli Australian Open in cui storicamente ha fatto maggior fatica (vanta un quarto di finale e un ottavo in 4 apparizioni,ndr.).

Prima del Major australiano Jannik sarà impegnato in un’esibizione(Kooyong Classic) che si terrà dal 10 al 12 gennaio.