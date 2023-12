Jannik Sinner 'costruisce' il tennista ideale: ci sono Federer, Djokovic e Nadal

© Daniel Pockett/Getty Images

Il salto di qualità compiuto da Jannik Sinner nell'ultima parte di stagione è sotto gli occhi di tutti. Il 22enne di San Candido ha innanzitutto sfatato definitivamente il tabù Daniil Medvedev battendolo tre volte consecutive.

L'azzurro lo ha sconfitto nelle due finali vinte a Pechino e a Vienna, e si è poi imposto anche nella semifinale delle Nitto ATP Finals. Nel Torneo dei Maestri, Sinner si è anche tolto la soddisfazione di trionfare contro gli unici due attuali top 10 che non aveva mai superato: Novak Djokovic e Holger Rune.

Nel primo caso ha portato a casa una battaglia terminata solo al terzo e decisivo set; nel secondo ha vinto nonostante avesse già staccato il pass per il penultimo atto del torneo. A impedirgli di conquistare le Finals è stato proprio Djokovic, che si è preso la sua personale rivincita.

Le grandi prestazioni di Sinner hanno colpito appassionati e addetti ai lavori: l'altoatesino ha infatti raccolto due prestigiosi premi agli ATP Awards: Fans' Favourite Player e Most Improved Player Of The Year.

Jannik Sinner 'costruisce' il tennista ideale

A pochi giorni dall'esordio nell'evento che riunisce i migliori otto giocatori dell'anno, ai microfoni di Sky Sport, Sinner ha costruito il suo tennista perfetto rispondendo alle domande della creator Lisa Offside.

Oltre a Roger Federer, Djokovic e Nadal, sono presenti nella lista anche Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios e Gael Monfils.