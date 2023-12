Un altro premio Atp per Jannik Sinner: c'è l'annuncio ufficiale

© Clive Brunskill/Getty Images

Non finiscono i riconoscimenti per Jannik Sinner al termine della stagione 2023. Dopo il giocatore più amato dai fan e Simone Vagnozzi e Darren Cahill premiati come coach dell'anno, il tennista altoatesino si è portato a casa anche il 'Most improved of player of the year'

Un traguardo che certifica l'ottima annata dell'azzurro, che si era guadagnato la nomination da parte dell'Atp insieme a Matteo Arnaldi, Christopher Eubanks e Ben Shelton, che sono stati tutti battuti dal nativo di San Candido.

I dettagli e le parole di Sinner

Il premio è assegnato al tennista che ha raggiunto un ranking Atp significativamente più alto entro la fine dell'anno e che ha dimostrato un livello di prestazioni sempre migliore nel corso della stagione.

L'associazione non ha avuto dubbi sul 22enne, che ha mostrato un tennis incredibile negli ultimi tre mesi superando più volte i giocatori più forti attualmente in circolazione e chiudendo al numero 4 in classifica.

Il ragazzo italiano ha commentato così il riconoscimento ottenuto: "Penso che mentalmente sono stato molto molto più forte, soprattutto nella seconda metà dell'anno. Non mi lamentavo così tanto in campo quando le cose andavano nel modo sbagliato.

Penso che questo genere di cose a volte facciano la differenza" ha spiegato Sinner. Poi ha aggiunto: "Una delle cose di cui posso essere davvero felice è che ho giocato tante partite importanti negli stadi più grandi che abbiamo durante tutto l'anno.

Questo è qualcosa che spero possa aiutare per la prossima stagione" ha concluso. Jannik può puntare ora a un altro premio degli Atp Awards, il premio Stefan Edberg per la sportività.