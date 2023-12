Sinner in visita a Maranello: "Il suono della Ferrari è unico. Emozione incredibile"

© via Instagram @ferrari - fair use

Jannik Sinner è diventato ufficialmente "Friend of F1" - sarà presente ad alcuni gran premi per avvicinare i fan del tennis alle Formula 1 - e non ha perso tempo. L'altoatesino ha visitato per la prima volta Maranello, casa della Ferrari.

L'azzurro ha ovviamente destato particolare interesse al reparto corse della famosa Scuderia e non si è precluso l'opportunità di mettersi alla prova. Sinner ha infatto avuto la possibilità di testare la SF90 Spider Assetto Fiorano direttamente in pista.

Jannik SInner in visita a Maranello: "Emozione incredibile"

Sui canali ufficiali della Ferrari, il 22enne di San Candido ha spiegato: "Ho sempre avuto una grande passione per i motori, è stato mio papà a passarmela.

La prima cosa che mi viene in mente è il suono e quello del motore Ferarri è unico. Sono felice di vedere il lavoro e la storia che c'è dietro. Quello che mi ha colpito è l'onore con cui lavorano qui a Maranello.

Per me era la prima volta ed è stata un'emozione incredibile. In entrambi i casi mi sono sentito avvolto nell'auto, come se fosse un prolungamento del mio corpo. Un po’ come la mia racchetta: solo molto più grande..." .

Sinner ha infine parlato della sua passione per la Formula 1 e degli aspetti in comune con il tennis. "L'ho sempre seguita, spesso con mio nonno. Nel tennis se giochi di domenica è perché sei finale, quindi se non riuscivo a vedere le gare era per un buon motivo...

Sia il tennis che le corse sono considerati sport individuali, perché sei solo in campo o nell'abitacolo. Per ognuno di noi è però fondamentale avere una squadra alle spalle, che lavora in armonia per raggiungere un obiettivo.

I sacrifici dei componenti della squadra sono gli stessi di chi gioca o guida: si arriva in cima solo insieme" .