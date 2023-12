Il ministro Abodi: "Jannik Sinner oggi rappresenta qualcosa di più per l'Italia"

© Harry How/Getty Images

Continuano ad arrivare elogi per la squadra italiana di tennis che ha conquistato a Malaga la Coppa Davis. Il ministro dello Sport Andrea Abodi esalta la nazionale che è stata capace di riportare nel nostro paese l'Insalatiera dopo il primo e unico successo datato 1976.

Abodi parla di anno di grazia del tennis azzurro e non mancano ovviamente i complimenti non solo al protagonista principale dei giorni di Malaga, Jannik Sinner, uomo di punta del tennis azzurro ma anche a tutta la squadra.

"Senza nulla togliere - ha detto Abodi in un'intervista rilasciata a Sky Sport - a tutte le altre grandi vittorie di atleti e atlete di specialità olimpiche e paralimpiche, è evidente che la Coppa Davis e tutta la squadra - al di là che Sinner oggi rappresenta qualcosa di più - rappresenta la squadra che vince".

Una squadra che dopo la fase di settembre a Bologna ha sconfitto in finale nei quarti l'Olanda, in semifinale la Serbia e in finale l'Australia.

Abodi: "Comportamento e sobrietà nella vittoria siano di ulteriore stimolo verso il 2024"

Abodi sottolinea anche il ruolo del capitano non giocatore Filippo Volandri: "Questa squadra, della quale fa parte anche Matteo Berrettini, è stata guidata sapientemente da Volandri.

L'ambiente del tennis e del padel sta vivendo una stagione non solo propizia ma quasi un anno di grazia". E qui lo sguardo del ministro si proietta sul futuro, su una nuova stagione che è ormai alle porte e con il primo slam della stagione già a gennaio in Australia: "Anche il comportamento e la sobrietà nella vittoria - conclude Abodi - mi auguro che possa essere di ulteriore stimolo in vista del 2024 che è un anno molto importante.

Più che celebrare le vittorie già consolidate, così come ci insegna lo sport, ci si deve concentrare ora sugli obiettivi del 2024 con la spinta che arriva dalla fine di questo 2023".