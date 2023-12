Ljubicic certo: "Jannik Sinner sarà il più grande rivale di Novak Djokovic nel 2024"

© Clive Brunskill/Getty Images

La stagione tennistica è ufficialmente terminata ed anzi la maggior parte degli atleti sono già al lavoro per la nuova stagione. Si pensa al futuro, il 2023 ha portato grandi soddisfazioni al tennis italiano ma la speranza è che possa essere solo l'inizio di una cavalcata storica.

Al centro Jannik Sinner, assoluto protagonista di questo finale di 2023 e che anche nelle ultime ore sta facendo incetta di premi. Ci sono gli Atp Awards, Sinner è tra i protagonisti, ha vinto il premio come tennista più amato dai fan e nelle ultime ore i suoi coach - Simone Vagnozzi e Darren Cahill - hanno vinto il premio di coach dell'anno.

Sinner non si ferma e lavora già al futuro, un futuro che lo vedrà protagonista. Ne è sicuro Ivan Ljubicic, ex tennista e coach croato che ha parlato in queste ore ai microfoni di Tuttosport. Ecco nello specifico le sue dichiarazioni: "In questo momento Jannik è il primo rivale di Djokovic, lo metto poco davanti a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Va detto che il tennis vive di momenti e con la preparazione invernale cambia tutto. Ma ormai possiamo dirlo, Jannik è un top dei top nel circuito. Negli ultimi mesi mi hanno colpito la crescita e la costanza con cui ha lavorato nel 2022, Jannik è stato bravo a ricostruirsi psicologicamente dopo la delusione agli US Open.

Io sono sempre stato convinto della bontà del suo lavoro e di quello del suo Team, ora bisognerà confermarsi nei tornei del Grande Slam ma non credo che sia un problema". Riguardo i Top 4 attuali Ljubicic conferma: "Al momento potremmo dire che ha scavato un solco sulla concorrenza ma non vedo un dominio come si tempi di Big Three.

Poi ci sono Rune e Shelton che possono dare fastidio e non dimentichiamo Ruud che può tornare quello del 2022". Insomma la stagione di tennis è ufficialmente terminata ma si pensa già al futuro e sicuramente c'è Jannik Sinner tra i protagonisti: i tifosi sperano che anche il 2024 lo vedrà tra i migliori all'interno del circuito Atp.