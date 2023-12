Darren Cahill e Simone Vagnozzi eletti Allenatori dell'anno 2023

Lorenzo Sonego: "Giocherò ancora con Jannik Sinner? Il doppio non è una priorità"

Nick Kyrgios: "Novak Djokovic distruggerebbe Pete Sampras in una ipotetica sfida"

Pietrangeli: "Coppa Davis? Con il ritorno di Berrettini non ce n'è più per nessuno"

Davydenko getta ombre su Carlos Alcaraz: "Per loro il tennis passa in secondo piano"

Cahill invece si è unito al Team di Sinner nel giugno 2022. Ad inizio stagione l’ex coach di Hewitt e Agassi si era espresso così sul lavoro insieme al numero uno d’Italia: “Il mio ruolo riguarda più che altro l'esperienza e il modo di aiutarlo mentalmente in questi grandi momenti, e di assicurarmi che stiamo lavorando sulle cose giuste che alla fine lo porteranno nel posto che vogliamo ”.

Ha un ottimo carattere. È facile allenare Jannik anche perché vuole migliorare molto e va in campo sempre con il sorriso e tutto il resto, quindi per un allenatore è davvero bello” aveva dichiarato l’allenatore italiano ad atptour.com all'inizio di quest'anno.

“Conosco Jannik da quando aveva 14 anni. Ha giocato contro uno dei miei giocatori junior, quindi l'ho visto per la prima volta in quell'occasione. È davvero bello allenarlo perché è un ragazzo molto divertente.

Per Vagnozzi la collaborazione con il 22enne di San Candido è iniziata nel febbraio 2022.

Sinner ha inoltre raggiunto il suo best ranking, spingendosi fino alla quarta posizione della classifica Atp.

Il lavoro dei due coach sul giovane tennista italiano è stato fondamentale per la sua crescita, permettendogli di compiere quella maturazione che tutti attendevano. Darren Cahill e Simone Vagnozzi sono stati eletti allenatori dell'anno agli ATP Awards 2023 per i risultati ottenuti dal campione italiano, capace di conquistare 4 titoli Atp nella stagione appena trascorsa, di cui il suo primo Master 1000 a Toronto e la storica Coppa Davis con la nazionale italiana.

Se il 2023 è stato l’anno di Jannik Sinner , che all’inizio di questa settimana ha ricevuto il Fans' Favourite Award , il merito non può che essere de anche della coppia Darren Cahill e Simone Vagnozzi .

Site build with: World CMS 3.0

© 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD