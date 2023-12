Davydenko non si fida ancora di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune

© Matthew Stockman/Getty Images

"La generazione dei Big 3 è più forte" . Nikolay Davydenko non ha alcun dubbio. L'ex numero tre del ranking mondiale non pensa che i nuovi protagonisti del Tour ATP - ovvero Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune - possano essere lontanamente paragonati a Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Davydenko, nello specifico, crede che tennisti del calibro di Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas siano ancora in grado di affermarsi sulla nuova generazione.

Davydenko chiaro su Alcaraz, Sinner e Rune: le sue parole

"Non hanno più 18 anni, ma al momento non vedo nessun altro giocatore che possa sostituirli subito, stelle del genere non esistono.

Adesso si è formata una nuova 'squadra' , ma non ho la sensazione che il loro tempo stia per scadere e che arrivi un'altra generazione . Ci sono anche Alcaraz, Rune e Sinner" , ha detto Davydenko a Championat prima di soffermarsi su Djokovic.

Il campione serbo ha imposto il suo dominio anche nel 2023 conquistando tre Slam - Australian Open, Roland Garros e US Open - due Masters 1000 e le ATP Finals. Il belgradese, a livello Slam, ha perso solo la finale di Wimbledon al quinto set contro Alcaraz.

Lo spagnolo ha mostrato tutto il suo talento trionfando al quinto set in una epica sfida. "È unico. Gioca con la tecnica e l'esperienza che ha accumulato da sempre, quando giocava anche con noi. Novak è rimasto sempre fedele alle sue caratteristiche fisiche, ha cercato di mantenere forza e concentrazione.

Ha capito che con il suo tennis può battere tutti. La generazione dei Big 3 è più forte" , ha spiegato Davydenko.