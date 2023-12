Jannik Sinner è il tennista preferito dai fan per il 2023: ora è ufficiale

© Clive Brunskill/Getty Images

Jannik Sinner è stato uno dei protagonisti assoluti del tennis italiano e mondiale in questo 2023. Un'annata da incorniciare con Jannik che - dopo anni di rumors - è finalmente entrato tra i top del circuito e non ha alcuna intenzione di uscirne.

Tante soddisfazioni dentro e fuori dal campo con l'azzurro che ha vinto il Masters 1000 di Toronto e ha raggiunto il Best Ranking come numero 4 delle classifiche mondiali. Tutti i fan italiani non possono dimenticare però le ultime gesta stagionali di Sinner che ha disputato la finale alle Atp Finals di Torino e soprattutto ha trascinato l'Italia alla vittoria della sua seconda Coppa Davis della storia, 47 anni dopo la prima e unica.

Sinner è diventato l'idolo dei tifosi italiani ma non solo: Jannik è apprezzato dai tifosi di tutto il mondo e per alcuni potrebbe addirittura prendere l'eredità tennistica che ha avuto per anni Roger Federer.

Sinner infatti è molto amato per la sua correttezza in campo, mai una parola fuori posto e un atteggiamento che tutti amano. Proprio per questo Jannik ha ricevuto in queste ore un bellissimo riconoscimento: il giovane talento azzurro è stato premiato dall'Atp come il tennista preferito dai fan agli Atp Awards.

Una bella soddisfazione per il tennista sempre più amato dagli appassionati e che ha battuto tra gli altri anche il grande rivale, il giovanissimo spagnolo Carlos Alcaraz. È il secondo premio in carriera agli Atp Awards per Sinner che già nel 2019 vinse il primo come Novità dell'anno e quest'anno Jannik è tra i candidati anche per il ruolo di Most Improved Player, il tennista più migliorato negli ultimi dodici mesi.

Intanto Jannik ha vinto lo Stefan Edberg Sportmanship Award, e anche i due coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi sono tra i candidati per il ruolo di tecnico dell'anno. Roger Federer ha vinto questo premio per 19 volte e chissà che questa di Jannik possa essere la prima di tante altre occasioni per un tennista amato dagli italiani e non e che anche i bambini adorano. Sinner alla conquista del mondo, non solo in campo.